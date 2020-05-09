10 травня відзначається День матері, фото:

https://racurs.ua/ua/n137976-zavtra-den-materi.html

Ракурс

День матері в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня. Цього року це свято припадає на 10 травня. Свято покликане подякувати матерям за їхню турботу і допомогу.

В Україні День матері був «узаконений» указом тодішнього президента Леоніда Кучми у 1999 році. Таким чином, в Україні це свято щорічно почали відзначати з 2000 року.

Крім України, це свято також відзначають у понад 50 країнах світу, проте єдиної дати для Дня матері у світі немає — здебільшого це один із днів весняних місяців.

Вперше святкування Дня матері офіційно було встановлене у США в 1914 році. Після першої світової війни його також почали відзначати у Європі — у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині та Чехословаччині.

Православні християни 10 травня вшановують пам’ять апостола Симеона.

Народні прикмети: