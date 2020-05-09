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Завтра — День матеріhttps://racurs.ua/ua/n137976-zavtra-den-materi.htmlРакурс
День матері в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня. Цього року це свято припадає на 10 травня. Свято покликане подякувати матерям за їхню турботу і допомогу.
В Україні День матері був «узаконений» указом тодішнього президента Леоніда Кучми у 1999 році. Таким чином, в Україні це свято щорічно почали відзначати з 2000 року.
Крім України, це свято також відзначають у понад 50 країнах світу, проте єдиної дати для Дня матері у світі немає — здебільшого це один із днів весняних місяців.
Вперше святкування Дня матері офіційно було встановлене у США в 1914 році. Після першої світової війни його також почали відзначати у Європі — у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині та Чехословаччині.
Православні християни 10 травня вшановують пам’ять апостола Симеона.
Народні прикмети:
- ясний схід сонця в цей день обіцяє вітряне літо;
- рясний дощ — до доброго врожаю;
- хмари по небу швидко пливуть — до затяжної негоди;
- сова кричить — до похолодання;
- якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ;
- туман увечері в низинах — до потепління;
- якщо вранці ясно, а вдень з’явилися купчасті хмари, котрі до вечора зникли, — до заморозків.