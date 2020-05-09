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Ракурс
10 травня відзначається День матері, фото:

Завтра — День матері

9 тра 2020, 20:55
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День матері в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня. Цього року це свято припадає на 10 травня. Свято покликане подякувати матерям за їхню турботу і допомогу.

В Україні День матері був «узаконений» указом тодішнього президента Леоніда Кучми у 1999 році. Таким чином, в Україні це свято щорічно почали відзначати з 2000 року.

Крім України, це свято також відзначають у понад 50 країнах світу, проте єдиної дати для Дня матері у світі немає — здебільшого це один із днів весняних місяців.

Вперше святкування Дня матері офіційно було встановлене у США в 1914 році. Після першої світової війни його також почали відзначати у Європі — у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині та Чехословаччині.

Православні християни 10 травня вшановують пам’ять апостола Симеона.



Народні прикмети:

  • ясний схід сонця в цей день обіцяє вітряне літо;
  • рясний дощ — до доброго врожаю;
  • хмари по небу швидко пливуть — до затяжної негоди;
  • сова кричить — до похолодання;
  • якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ;
  • туман увечері в низинах — до потепління;
  • якщо вранці ясно, а вдень з’явилися купчасті хмари, котрі до вечора зникли, — до заморозків.

Джерело: Ракурс


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