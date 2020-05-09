10 мая отмечается День матери, фото:

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День матери в Украине традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В этом году этот праздник приходится на 10 мая. Праздник призван поблагодарить матерей за их заботу и помощь.

В Украине День матери был «узаконен» указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в 1999 году. Таким образом, в Украине этот праздник ежегодно начали отмечать с 2000 года.

Кроме Украины, этот праздник также отмечают более чем в 50 странах мира, однако единой даты для Дня матери в мире нет — в основном это один из дней весенних месяцев.

Впервые празднование Дня матери официально было установлено в США в 1914 году. После первой мировой войны его также начали отмечать в Европе — в Швеции, Норвегии, Дании, Германии и Чехословакии.

Православные христиане 10 мая чествуют память апостола Симеона.

Народные приметы: