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Ракурс
10 мая отмечается День матери, фото:

Завтра — День матери

9 мая 2020, 20:55
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День матери в Украине традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В этом году этот праздник приходится на 10 мая. Праздник призван поблагодарить матерей за их заботу и помощь.

В Украине День матери был «узаконен» указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в 1999 году. Таким образом, в Украине этот праздник ежегодно начали отмечать с 2000 года.

Кроме Украины, этот праздник также отмечают более чем в 50 странах мира, однако единой даты для Дня матери в мире нет — в основном это один из дней весенних месяцев.

Впервые празднование Дня матери официально было установлено в США в 1914 году. После первой мировой войны его также начали отмечать в Европе — в Швеции, Норвегии, Дании, Германии и Чехословакии.

Православные христиане 10 мая чествуют память апостола Симеона.



Народные приметы:

  • ясный восход солнца в этот день обещает ветреное лето;
  • проливной дождь — к хорошему урожаю;
  • облака по небу быстро плывут — к затяжной непогоде;
  • сова кричит — к похолоданию;
  • если утром трава сухая, то вечером возможен дождь;
  • туман вечером в низинах — к потеплению;
  • если утром ясно, а днем ​​появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли, — к заморозкам.

Источник: Ракурс


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