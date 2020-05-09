Попытка поджога синагоги в Херсоне была осуществлена ​​20 апреля, фото: wikiwarriors.org

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В Херсоне задержали подозреваемых в попытке поджога синагоги на улице Театральной, совершенной 20 апреля этого года.

Задержанные являются сторонниками нацистской идеологии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что таким образом они в сговоре с сообщниками пытались отметить годовщину Адольфа Гитлера, который родился 20 апреля 1889 года.

Попытка поджога синагоги была осуществлена ​​с помощью коктейля Молотова. Поджечь синагогу тогда не удалось — зажигательная смесь не сработала, однако на фасаде здания остались следы черной копоти, а рядом — фрагменты разбитой бутылки.

Злоумышленников удалось идентифицировать, несмотря на некачественные записи камер видеонаблюдения, отмечают в пресс-центре спецслужбы.

Подозреваемых задержали сегодня во время проведения массовых мероприятий в Парке Славы, куда, как отмечают в СБУ, они пришли, чтобы осуществить новые провокации в годовщину победы над нацизмом.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в январе в Киеве задержали мужчину, которому, в частности, инкриминировали поджог синагоги «Цори Гильод» во Львове в 2017 году.