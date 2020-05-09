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Попытка поджога синагоги в Херсоне была осуществлена 20 апреля, фото: wikiwarriors.org
Отмечали день рождения Гитлера: в Херсоне задержали подозреваемых в поджоге синагоги (ФОТО)https://racurs.ua/n137975-otmechali-den-rojdeniya-gitlera-v-hersone-zaderjali-podozrevaemyh-v-podjoge-sinagogi-foto.htmlРакурс
В Херсоне задержали подозреваемых в попытке поджога синагоги на улице Театральной, совершенной 20 апреля этого года.
Задержанные являются сторонниками нацистской идеологии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что таким образом они в сговоре с сообщниками пытались отметить годовщину Адольфа Гитлера, который родился 20 апреля 1889 года.
Попытка поджога синагоги была осуществлена с помощью коктейля Молотова. Поджечь синагогу тогда не удалось — зажигательная смесь не сработала, однако на фасаде здания остались следы черной копоти, а рядом — фрагменты разбитой бутылки.
Злоумышленников удалось идентифицировать, несмотря на некачественные записи камер видеонаблюдения, отмечают в пресс-центре спецслужбы.
Подозреваемых задержали сегодня во время проведения массовых мероприятий в Парке Славы, куда, как отмечают в СБУ, они пришли, чтобы осуществить новые провокации в годовщину победы над нацизмом.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в январе в Киеве задержали мужчину, которому, в частности, инкриминировали поджог синагоги «Цори Гильод» во Львове в 2017 году.