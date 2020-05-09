Глобальное потепление может привести к значительному повышению уровня Мирового океана, фото:

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Глобальное потепление может привести к значительному повышению уровня Мирового океана, если цели относительно глобального уменьшения выбросов парниковых газов не будут достигнуты.

К 2100 году повышение может составить более метра, а до 2300 года — уже более 5,6 м. К такому выводу пришла группа из более чем 100 международных экспертов в результате исследования, проведенного под руководством Наньянского технологического университета (Сингапур), сообщает издание EurekAlert.

Ученые спрогнозировали последствия для двух возможных сценариев развития событий — с низкими выбросами (если их удастся ограничить) и с высокими (если ничего не изменится).

В первом случае ожидается, что глобальное потепление будет ограничено лишь 2° выше показателей доиндустриального уровня. Тогда рост составит 0,5 м к 2100 году и 0,5−2 м к 2300 году. В сценарии с высокими выбросами потепление достигнет 4,5°. В таком случае, по оценкам экспертов, рост уровня Мирового океана составит 0,6−1,3 м к 2100 году и 1,7−5,6 м к 2300 году.

Исследователи отмечают, что в этом прогнозе есть существенная неопределенность, связанная с ледяными щитами Гренландии и Антарктики. Они являются важным показателем изменения климата и движущей силой повышения уровня моря.

Спутниковые измерения показывают, что таяние ледяных щитов происходит ускоренными темпами, однако масштабы таяния и повышения уровня моря могут быть ограничены за счет успешного сокращения выбросов.

Один из ключевых выводов этого исследования заключается в том, что наши действия сегодня могут кардинально изменить то, насколько сильно отступят наши береговые линии в будущем, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые считают, что из-за глобального потепления Одесса может уйти под воду.