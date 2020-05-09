Глобальне потепління може призвести до значного підвищення рівня Світового океану, фото:

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Глобальне потепління може призвести до значного підвищення рівня Світового океану, якщо цілі щодо глобального зменшення викидів парникових газів не будуть досягнуті.

До 2100 року підвищення може сягнути понад метр, а до 2300 року — вже понад 5,6 м. Такого висновку дійшла група із понад 100 міжнародних експертів в результаті дослідження, проведеного під керівництвом Наньянського технологічного університету (Сінгапур), повідомляє видання EurekAlert.

Учені спрогнозували наслідки для двох можливих сценаріїв розвитку подій — з низькими викидами (якщо їх вдасться обмежити) та з високими (якщо нічого не зміниться).

В першому разі очікується, що глобальне потепління буде обмежене лише 2° вище показників доіндустріального рівня. Тоді зростання становитиме 0,5 м до 2100 року та 0,5−2 м до 2300 року. У сценарії з високими викидами потепління досягне 4,5°. В такому разі, за оцінками експертів, зростання рівня Світового океану становитиме 0,6−1,3 м до 2100 року та 1,7−5,6 м до 2300 року.

Дослідники зазначають, що в цьому прогнозі є суттєва невизначеність, пов’язана з крижаними щитами Гренландії і Антарктики. Вони є важливим показником зміни клімату і рушійною силою підвищення рівня моря.

Супутникові виміри показують, що танення крижаних щитів відбувається прискореними темпами, проте масштаби танення та підвищення рівня моря можуть бути обмежені за рахунок успішного скорочення викидів.

Один з ключових висновків цього дослідження полягає в тому, що наші дії сьогодні можуть кардинально змінити те, наскільки сильно відступлять наші берегові лінії в майбутньому, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені вважають, що через глобальне потепління Одеса може піти під воду.