Літл Річард, фото: Anna Bleker

https://racurs.ua/ua/n137973-pomer-batko-rok-n-rolu.html

Ракурс

Помер Літл Річард (справжнє ім’я Річард Вейн Пенніман) — американський співак та піаніст, котрий, поряд із Елвісом Преслі та Чаком Беррі, вважається одним із засновників музичного стилю рок-н-рол.

Співак помер сьогодні у Лос-Анджелесі у віці 87 років. Смерть Літл Річарда підтвердив виданню Rollling Stone його син Денні Пеннінман.

Причиною смерті співака вказується рак. Відомо, що в останні роки він тяжко хворів, переніс кілька важких операцій та не міг самостійно ходити.

Літл Річард перебував біля витоків жанру рок-н-рол. На початку 50-х років минулого століття він виконував музику в жанрах ритм-енд-блюз та бугі-вугі. Річард згодом називав себе «архітектором» рок-н-ролу, стверджуючи, що цей стиль є поєднання блюзу і бугі-вугі.

У 1955 році він записав свій перший хіт — пісню Tutti Frutti. Також серед відомих пісень Літл Річарда Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille та Good Golly Miss Molly.

У 1957 році він залишив музику й зайнявся проповідуванням Біблії, записуючи лише церковні гімни. Проте вже через кілька років повернувся до рок-н-ролу й суміщав музичну діяльність у цьому жанрі з проповідницькою.

Хоча після 1958 року в Літл Річарда не було гучних хітів, його доробок відіграв значний вплив на творчість багатьох відомих музикантів.

Елвіс популяризував його. Чак Беррі був оповідачем. Річард уособлював дух рок-н-ролу, —прокоментував у своєму Твіттері новину про смерть Літл Річарда відомий американський рок-музикант та актор Стівен Ван Зандт.

Нагадаємо, у травні 2015 року помер легендарний виконавець блюзу Бі Бі Кінг.