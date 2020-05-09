Вчені з Гонконгу знайшли комплекс препаратів для швидкого лікування коронавірусу. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n137972-vcheni-z-gonkongu-znayshly-kompleks-preparativ-dlya-shvydkogo-likuvannya-koronavirusu.html

Ракурс

Лікування коронавірусу може проходити набагато швидше. До такого висновку дійшли вчені з Гонконзького університету, які стверджують, що комплексне лікування трьома противірусними препаратами сприяє швидкому одужанню хворих.

Також вчені заявляють, що пропоноване комплексне лікування коронавірусу не викликає серйозних побічних ефектів, повідомляє Lancet.

Йдеться про комплекс із наступних препаратів:

Ритонавір, який застосовується для лікування хворих на ВІЛ;

Рибавірин, який у комплексі з іншими ліками використовується для лікування гепатиту С та гарячки Ласса;

Інтерферон бета, який використовується для лікування розсіяного склерозу.

У дослідженнях брала участь група зі 127 хворих на коронавірус із незначними симптомами. Комбінацією із зазначених препаратів лікували 86 пацієнтів, а решта приймала лише ліки від ВІЛ.

Було встановлено, що підчас комплексного лікування у пацієнтів відзначалося поліпшення стану через чотири дні, а повне одужання наставало через сім днів. Хворі контрольної групи видужували через 12 днів.

На думку вчених, їхній метод лікування на сьогодні є найбільш ефективним. Крім того, він не вимагає створення нових препаратів, а дозволяє використовувати існуючі.

Як раніше писав «Ракурс», американські медики стверджують, що препарати, що знижують згортання крові, можуть поліпшити стан здоров’я важких пацієнтів із COVID-19. Антикоагулянтна терапія була особливо ефективною під час лікування важких пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легенів.