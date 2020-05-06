Коронавірус має 14 мутацій, він став більш заразним — вчені, фото — Pixabay

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Ракурс

Коронавірус здатний перемогти й можливу вакцину проти себе, оскільки штам, який нині домінує в Європі та США, може мутувати далі.

Така ситуація потенційно обмежує ефективність вакцин, які розроблюються проти SARS-CoV-2, повідомили вчені з Лос-Аламоської національної лабораторії США.

Свою доповідь вони опублікували на порталі BioRxiv. Дослідники попереджають: якщо коронавірус не ослабне за літо, це може мати ще більш неприємні наслідки для людства.

Вчені вже виявили 14 мутацій. Вони стосуються змін в S-протеїні — складній багатокомпонентній молекулі, яка дозволяє SARS-CoV-2 проникати в клітини господаря.

Новий штам почав поширюватися по Європі на початку лютого, а потім мігрував в інші частини світу, включаючи США. До кінця березня він став глобальною домінуючою формою вірусу. Якщо мутації продовжаться з попередньою швидкістю, а заражатися буде все легше, це може загрожувати вакцинам, що розробляються.

Робота ще не пройшла рецензування, але дослідники відзначили, що новини про мутації були «невідкладними». Наразі в процесі розробки перебуває понад 100 вакцин для запобігання COVID-19.

Провідний автор роботи Бетт Корбер розповів, що науковці змогли задокументувати мутацію і її вплив на передачу вірусу тільки завдяки величезним глобальним зусиллям.

На початку березня китайські дослідники заявили про виявлення двох різних типів нового коронавірусу. Один з них, агресивний, який аналізували у 70% зразків, поширювався на ранніх стадіях спалаху в Ухані.

«Ракурс» повідомляв, що на початку травня Ізраїль заявив про створення вакцини від коронавірусу.