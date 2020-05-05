Програма для боротьби з COVID-19. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137725-gugl-rozpoviv-yak-pracuvatyme-programa-dlya-vidstejennya-hvoryh-na-koronavirus-foto.html

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Google (Гугл) спільно з компанією Apple (Епл) завершують розробку технології, яка дозволить сповіщати користувачів про їхнє можливе інфікування коронавірусом, якщо вони нещодавно перебували поблизу із зараженими людьми. Програма працюватиме за допомогою Bluetooth. Вона буде приймати сигнали сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігати зв’язок між ними в базі даних.

Якщо людина захворіє на коронавірус, вона зможе про це вказати в додатку свого телефону, а на всі телефони інших користувачів, які перебували поблизу з інфікованим, прийдуть оповіщення про їхнє можливе зараження. Google і Apple розіслали розробникам додатків приклади коду і зразки спільної системи відстеження інфікованих коронавірусом. Про це пише TJ з посиланням на Apple.

Компанії також опублікували головні вимоги при розробці програми. Так, додатки повинні бути створені тільки державною організацією або для неї. Саму програму можна використовувати виключно в цілях запобігання поширенню коронавірусу.

Перед початком роботи програми повинні запитувати доступ на відстеження контактів, а також питати згоду користувача перед відправкою позитивного результату і «ключів діагностики» в орган охорони здоров’я.

Розробники також не повинні створювати програму, яка буде просити доступ до геолокації. Тобто весь збір даних відбуватиметься виключно за допомогою Bluetooth. Додаток планують випустити до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, раніше Гугл випустив новий дудл, в якому можна зіграти в гру і створити власну музичну композицію в режимі онлайн.