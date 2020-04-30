Новий дудл. Скріншот: Гугл

https://racurs.ua/ua/n137496-novyy-dudl-vid-gugl-proponuie-korystuvacham-zigraty-na-nezvychaynomu-instrumenti-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), який закликає залишатися вдома на час карантину. Цей дудл інтерактивний і присвячений він американській музиканткантці, єдиному віртуозу в історії терменвокса Кларі Рокмор.

Новий дудл з’явився на стартовій сторінці пошуковика у четвер, 30 квітня. В анімаційному дудл одна буква грає на терменвоксі. При натисканні на дудл Google пропонує зіграти в гру і створити власну музичну композицію в режимі онлайн.

Цей дудл вперше був випущений в 2016 році, а присвячений він 105-річчю Клари Рокмор — єдиного у світі віртуоза терменвокса. У дівчини був абсолютний слух, який допоміг їй не тільки оволодіти інструментом, але і дозволив допомогти удосконалити його.

Саме вона зробила популярним цей інструмент і протягом багатьох років виступала в концертних залах США та інших країн. На відміну від інших музикантів, які використовували терменвокс для створення спеціальних ефектів, Клара Рокмор могла на ньому виконувати класичний репертуар, зокрема, музичні шедеври.

Зазначимо, в Google анонсують, що 1 травня на головній сторінці пошуковика буде гра, де головними героями будуть садові гноми. Згодом Google запропонує ігри, у яких потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків і спробувати себе в ролі діджея. Нові ігри будуть з’являтися до 6 травня.

Нагадаємо, раніше Гугл запропонувала зіграти в крикет.