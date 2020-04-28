Новий дудл. Скріншот: Гугл

https://racurs.ua/ua/n137379-gugl-novym-dudlom-zaklykaie-korystuvachiv-lyshatysya-vdoma-ta-proponuie-zigraty-v-gru-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) вкотре презентував новий дудл (doodle) боротьбі з китайським коронавірусом.

Адміністрація популярного пошуковика пропонує користувачам згадати старі інтерактивні ігри та залишатися вдома під час карантину. Серія дудлів має назву «Залишайтеся вдома і грайте з популярними дудл минулих років». Щодня на стартовій сторінці Google буде з’являтися один зі старих дудлів із грою.

Сьогодні новий дудл від Гугл пропонує зіграти в крікет. Компанія згадала про дудл 2017 року, який був присвячений початку Світового турніру із крикету. Натиснувши на дудл можна зіграти у крікет.

Нагадаємо, 27 квітня Гугл згадав про дудл 2017 року, який був присвячений 50-річчю програмування для дітей. В інтерактивній грі потрібно збирати морквини.