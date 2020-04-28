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Ракурс
Новий дудл. Скріншот: Гугл

Гугл новим дудлом закликає користувачів лишатися вдома та пропонує зіграти в гру (ФОТО)

28 кві 2020, 09:27
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Гугл (Google) вкотре презентував новий дудл (doodle) боротьбі з китайським коронавірусом.

Адміністрація популярного пошуковика пропонує користувачам згадати старі інтерактивні ігри та залишатися вдома під час карантину. Серія дудлів має назву «Залишайтеся вдома і грайте з популярними дудл минулих років». Щодня на стартовій сторінці Google буде з’являтися один зі старих дудлів із грою.

Сьогодні новий дудл від Гугл пропонує зіграти в крікет. Компанія згадала про дудл 2017 року, який був присвячений початку Світового турніру із крикету. Натиснувши на дудл можна зіграти у крікет.

Новий дудл. Скріншот: Гугл

Новий дудл. Скріншот: Гугл



Де доступний новий дудл. Карта: Гугл

Нагадаємо, 27 квітня Гугл згадав про дудл 2017 року, який був присвячений 50-річчю програмування для дітей. В інтерактивній грі потрібно збирати морквини.

Джерело: Ракурс


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