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Ракурс
Новый дудл. Скриншот: Гугл

Гугл новым дудлом призывает пользователей оставаться дома и предлагает сыграть в игру (ФОТО)

28 апр 2020, 09:27
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Гугл (Google) в очередной раз презентовал новый дудл (doodle) борьбе с китайским коронавирусом.

Администрация популярного поисковика предлагает пользователям вспомнить старые интерактивные игры и оставаться дома во время карантина. Серия дудлов называется «Оставайтесь дома и играйте с популярными дудл прошлых лет». Ежедневно на стартовой странице Google будет появляться один из старых дудлов с игрой.

Сегодня новый дудл от Гугл предлагает сыграть в крикет. Компания вспомнила о дудле 2017 года, который был посвящен началу Мирового турнира по крикету. Нажав на дудл можно сыграть в крикет.

Новый дудл. Скриншот: Гугл

Новый дудл. Скриншот: Гугл



Где доступен новый дудл. Карта: Гугл

Напомним, 27 апреля Гугл вспомнил о дудле 2017 года, который был посвящен 50-летию программирования для детей. В интерактивной игре нужно было собирать морковки.

Источник: Ракурс


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