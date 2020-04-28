Новый дудл. Скриншот: Гугл

https://racurs.ua/n137379-gugl-novym-dudlom-prizyvaet-polzovateley-ostavatsya-doma-i-predlagaet-sygrat-v-igru-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) в очередной раз презентовал новый дудл (doodle) борьбе с китайским коронавирусом.

Администрация популярного поисковика предлагает пользователям вспомнить старые интерактивные игры и оставаться дома во время карантина. Серия дудлов называется «Оставайтесь дома и играйте с популярными дудл прошлых лет». Ежедневно на стартовой странице Google будет появляться один из старых дудлов с игрой.

Сегодня новый дудл от Гугл предлагает сыграть в крикет. Компания вспомнила о дудле 2017 года, который был посвящен началу Мирового турнира по крикету. Нажав на дудл можно сыграть в крикет.

Напомним, 27 апреля Гугл вспомнил о дудле 2017 года, который был посвящен 50-летию программирования для детей. В интерактивной игре нужно было собирать морковки.