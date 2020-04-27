В Киеве задержали заместителя Кличко. Фото: Большой Киев

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Полиция Киева вечером 26 апреля задержала в центре Киева заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака. Во время общения с правоохранителями мужчина набросился на патрульного.

Инцидент произошел на ул. Льва Толстого. Правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась депутат Киевского горсовета Людмила Костенко. Об этом сообщает «Киев оперативный».

Вместе с ней в автомобиле находился и Солончак. Сообщается, что после остановки автомобиля, замглавы КГГА начал спорить с полицейскими, а затем вышел из автомобиля и набросился с кулаками на патрульного.

Солончака задержали и доставили в полицейский участок, а патрульный с полученной травмой отправился в больницу. Также отмечается, что Людмила Костенко отказалась проходить тест на наличие в крови алкоголя, после чего ее автомобиль был отправлен на штрафплощадку.

Информацию о задержании чиновника подтвердил и нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По данным нардепа, инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в 22.30. Также он сообщает, что нардеп Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Дубинский добавил, что, вероятно, мэр Киева вынужден будет уволить своего подчиненного за такое поведение.

Сам Кличко прокомментировал инцидент утром 27 апреля. Он сказал, что уже принял решение относительно своего заместителя, его он озвучит сегодня во время онлайн-брифинга.

Напомним, ранее Кличко отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, обвиняемого во взяточничестве.