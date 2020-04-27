У Києві затримали заступника Кличка. Фото: Великий Київ

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Поліція Києва ввечері 26 квітня затримала в центрі Києва заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимира Слончака. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік накинувся на патрульного.

Інцидент стався на вул. Льва Толстого. Правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes за те, що водій забув включити фари. Порушницею виявилася депутат Київської міськради Людмила Костенко. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Разом з нею в автомобілі перебував і Солончак. Повідомляється, що після зупинки автомобіля, заступник голови КМДА почав сперечатися з поліцейськими, а потім вийшов із автомобіля і накинувся з кулаками на патрульного.

Солончака затримали і доставили до поліцейського відділку, а патрульний з отриманою травмою відправився до лікарні. Також наголошується, що Людмила Костенко відмовилася проходити тест на наявність в крові алкоголю, після чого її автомобіль був відправлений на штрафмайданчик.

Інформацію про затримання чиновника підтвердив і нардеп Олександр Дубінський в своєму Telegram-каналі. За даними нардепа, інцидент стався у неділю, 26 квітня, о 22.30. Також він повідомляє, що нардеп Київміськради Людмила Костенко, за попередніми даними, перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

Дубінський додав, що, ймовірно, мер Києва змушений буде звільнити свого підлеглого за таку поведінку.

Сам Кличко прокоментував інцидент вранці 27 квітня. Він сказав, що вже прийняв рішення щодо свого заступника, його він озвучить сьогодні під час онлайн-брифінгу.

Нагадаємо, раніше Кличко відсторонив від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, якого звинувачують у хабарництві.