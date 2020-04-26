Завтра вшановують пам’ять святителя Мартина. Фото: alexandrtrofimov.ru

https://racurs.ua/ua/n137312-zavtra-hrystyyany-vshanovuut-pam-yat-svyatytelya-martyna.html

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Завтра, 27 квітня, вшановується пам’ять святителя Мартина — сповідника й 74 папи Римського. Він шанується як святий у католицькій і православній церкві.

Мартин мешкав у VІІ столітті і виявився більш ревним християнином, ніж Константинопольський патріарх Павло ІІ та імператор Констанс. У той час, коли імператор та патріарх стали сповідувати єретичне вчення монофелітів, то папа Мартин залишався вірним християнству. Імператор жадав смерті папи і неодноразово замовляв його вбивство, але замахи на життя були зазнавали невдач.

Згодом Констанс відправив Мартина на заслання до Херсонеса Таврійського, де той і пішов із життя. У 680 році на VІ Вселенському соборі засудили єресь монофелітів, а мощі Мартина згодом перенесли до Риму.

В народі цей день називали Мартином-Лисогоном. Кажуть, що цього дня лисиці починають рити собі нові нори. Вважається, що після переселення їх легко зловити, бо вони стають наче глухі чи сліпі. Якщо жаби на Мартина кричать, а після Мартина мовчать — неодмінно похолодає.

Іменини 27 квітня відзначають Антон, Іван та Мартин.

В цей день народився відомий радянський кіноактор Євген Моргунов, який став відомий роллю Бувалого в трійці з Юрієм Нікуліним і Георгієм Віциним у комедіях Леоніда Гайдая, видатний український математик Марк Красносельський та американський винахідник Семюел Фінлі Бриз Морзе, який створив «азбуку Морзе».

Нагадаємо, сьогодні християни ще раз згадують воскресіння Христа. Сьогоднішній день ще називають Фоміною неділею, адже у цей день один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа — Фома, якого прозвали невіруючим, — нарешті повірив після того, як до нього явився Христос.