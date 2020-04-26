Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні можна буде швидко вийти з карантину, який був запроваджений задля протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Україна зможе з першого етапу перейти одразу на третій або четвертий етап виходу з карантину в разі стрімкого зниження хворих на коронавірус. Про це 26 квітня заявив заступник міністра охорони здоров’я й головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап, — зазначив представник МОЗ.

Як відомо, Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. В уряді заявили, що з 12 травня можливий запуск п’ятиетапного плану виходу з карантину. Однак цього варто чекати в тому разі, якщо за останні 10 днів буде зберігатися відсоток виявлених випадків захворювання в країні в межах 5%, а лікарні будуть заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на 50%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вихід із карантину в Україні планується здійснювати в п’ять етапів. Початок виходу з карантину може початися лише в тому випадку, якщо протягом десяти днів кількість нових випадків зараження не буде перевищувати 5%. У Кабміні планують, що перший етап виходу з карантину може початися вже 11 травня.

Станом на сьогодні COVID-91 в Україні за добу зафіксували у ще 492 випадках. Таким чином в Україні 8 тис. 617 заражених. Коронавірус призвів до смерті вже 209 осіб (108 чоловіків та 101 жінки).