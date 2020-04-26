В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137291-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zafiksovano-mayje-500-vypadkiv-infografika.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-91 в Україні за добу зафіксовано у ще 492 випадках. В результаті загальна кількість випадків коронавірусу станом на 9.00 сьогоднішнього дня досягнула 8 тис. 617.

Коронавірус призвів до смерті вже 209 осіб (108 чоловіків та 101 жінки). Про це повідомляє прес-служба Центра громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що 86% серед померлих становлять люди віком від 50 років.

Одужали загалом вже 840 пацієнтів, серед них 162 медика.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій (1 тис. 341 випадок, з них 60 одужали), Івано-Франківській (731 випадок, 65 людей одужали) та Тернопільській (607 випадків, 58 інфікованих одужали) областях, а також у Києві (1 тис. 188 випадків, 60 людей одужали).

Нагадаємо, у світі померли вже майже 203 тис. інфікованих коронавірусом людей, загальна кількість виявлених випадків інфікування становить майже 2,9 млн.