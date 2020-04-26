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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано майже 500 випадків (ІНФОГРАФІКА)

26 кві 2020, 10:19
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Коронавірусну хворобу COVID-91 в Україні за добу зафіксовано у ще 492 випадках. В результаті загальна кількість випадків коронавірусу станом на 9.00 сьогоднішнього дня досягнула 8 тис. 617.

Коронавірус призвів до смерті вже 209 осіб (108 чоловіків та 101 жінки). Про це повідомляє прес-служба Центра громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що 86% серед померлих становлять люди віком від 50 років.

Одужали загалом вже 840 пацієнтів, серед них 162 медика.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій (1 тис. 341 випадок, з них 60 одужали), Івано-Франківській (731 випадок, 65 людей одужали) та Тернопільській (607 випадків, 58 інфікованих одужали) областях, а також у Києві (1 тис. 188 випадків, 60 людей одужали).



Коронавірус в Україні, інфографіка: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Нагадаємо, у світі померли вже майже 203 тис. інфікованих коронавірусом людей, загальна кількість виявлених випадків інфікування становить майже 2,9 млн.

Джерело: Ракурс


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