В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137291-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-zafiksirovany-okolo-500-sluchaev-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-91 в Украине за сутки зафиксировали в еще 492 случаях. В результате общее количество случаев коронавируса состоянию на 9.00 сегодняшнего дня достигло 8 тыс. 617.

Коронавирус привел к смерти уже 209 человек (108 мужчин и 101 женщины). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 86% среди умерших составляют люди в возрасте от 50 лет.

Выздоровели в целом уже 840 пациентов, среди них 162 медика.

Больше всего случаев коронавируса зафиксирован в Черновицкой (1 тыс. 341 случай, из них 60 выздоровели), Ивано-Франковской (731 случай, 65 человек выздоровели) и Тернопольской (607 случаев, 58 инфицированных выздоровели) областях, а также в Киеве (1 тыс. 188 случаев, 60 человек выздоровели).

Напомним, в мире умерли уже почти 203 тыс. инфицированных коронавирусом людей, общее количество обнаруженных случаев инфицирования составляет почти 2,9 млн.