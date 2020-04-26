Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы около 500 случаев (ИНФОГРАФИКА)

26 апр 2020, 10:19
999

Коронавирусную болезнь COVID-91 в Украине за сутки зафиксировали в еще 492 случаях. В результате общее количество случаев коронавируса состоянию на 9.00 сегодняшнего дня достигло 8 тыс. 617.

Коронавирус привел к смерти уже 209 человек (108 мужчин и 101 женщины). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 86% среди умерших составляют люди в возрасте от 50 лет.

Выздоровели в целом уже 840 пациентов, среди них 162 медика.

Больше всего случаев коронавируса зафиксирован в Черновицкой (1 тыс. 341 случай, из них 60 выздоровели), Ивано-Франковской (731 случай, 65 человек выздоровели) и Тернопольской (607 случаев, 58 инфицированных выздоровели) областях, а также в Киеве (1 тыс. 188 случаев, 60 человек выздоровели).


Коронавирус в Украине, инфографика: Центр общественного здоровья Минздрава Украины

Напомним, в мире умерли уже почти 203 тыс. инфицированных коронавирусом людей, общее количество обнаруженных случаев инфицирования составляет почти 2,9 млн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров