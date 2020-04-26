Ким Чен Ын, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n137290-smi-zayavlyaut-o-smerti-lidera-severnoy-korei-iz-za-neudachnoyi-operacii-oficialnye-lica.html

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Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, мог умереть из-за проблем со здоровьем или находится в очень тяжелом состоянии. Сообщения об этом распространили несколько источников.

Лидер КНДР в результате осложнений после операции на сердце находится в «вегетативном состоянии», утверждает японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, Ким Чен Ыну стало плохо во время очередной поездки по стране, его доставили в ближайшую больницу и попросили Китай прислать бригаду квалифицированных медиков.

Однако, по словам источников издания, состояние Ким Чен Ына было настолько тяжелым, что операцию по стентированию кровеносных сосудов сердца доверили местному врачу. Отмечается, что эта операция была достаточно простой и должна была завершиться за минуту.

Однако проводивший ее хирург очень нервничал, у него тряслись руки, к тому же он не имел опыта оперирования пациентов с лишним весом, таких как лидер КНДР.

В результате хирургическая операция затянулась до восьми минут, за которые Ким перешел в «вегетативное состояние». Китайские врачи, которые впоследствии прибыли, помочь лидеру КНДР уже не смогли.

В то же время вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании HKSTV Цин Фэн на своей странице в социальной сети Weibo заявил, что Ким Чен Ын умер. Фен утверждает, что держал эту информацию от «солидного» источники в КНДР.

В то же время официальные лица слухи о смерти Кима опровергают. Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос заявил в своем Твиттере, что информация о смерти лидера КНДР является ошибочной.

Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ошибочной и злонамеренной, — заявил дипломат.

Ким Чен Ын уже две недели не появляется на публике. В частности, он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего покойного деда, основателя страны Ким Ир Сена.

Это уже не первый случай, когда Ким Чен Ын «исчезает» на длительный срок, вероятно, из-за проблем со здоровьем. В 2014 году он отсутствовал в течение шести недель.

Напомним, недавно японским СМИ стало известно имя преемника Ким Чен Ына.