В КНДР определились с преемником Ким Чен Ына

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Преемником лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать его сестра Ким Е Чжон.

Соответствующий чрезвычайный план передачи власти в случае смерти Ким Чен Ына или его неспособности управлять страной в КНДР готовят с конца 2019 года. Об этом японскому изданию Yomiuri стало известно от информированного источника, сообщает KBS World.

Отмечается, что, по информации источника, соответствующее решение было принято на заседании центрального комитета правящей северокорейской Трудовой партии.

Источник заявил, что с тех пор партия и военные получили много распоряжений от имени Ким Е Чжон.

Сестра Ким Чен Ына КНДР занимает пост первого заместителя директора ЦК Трудовой партии. Она также, как и лидер КНДР, училась в Швейцарии.

Ким Е Чжон является доверенным лицом Ким Чен Ына и вторым по влиянию человеком в стране. В марте от ее имени было выпущено первое официальное международное заявление, адресованное Южной Корее и США.

Этот материал Yomiuri появился на следующий день после того, как CNN сообщило, что у США есть разведывательные данные о том, что у Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем.

Издание Yomiuri отмечает, что Ким Чен Ын может страдать от обострения осложнений гипертонии, диабета и сердечных заболеваний. В частности, распространяются слухи, что в январе группа французских врачей посетила Северную Корею, чтобы вылечить его.

Напомним, Ким Чен Ын в течение длительного времени не появляется на публике.