Ким Чен Ын не появляется на публике: CNN пишет о серьезных проблемах со здоровьем

Ким Чен Ын не появляется на публике якобы из-за серьезных проблем со здоровьем. Фото: iNews

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Ким Чен Ын, лидер КНДР, озадачил мир своим отсутствием на публичных мероприятиях в течение последних трех недель. Еще 11 апреля он присутствовал на собрании правительства, а затем исчез, пропустив даже торжественные мероприятия 15 апреля по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена.

Северокорейский диктатор перенес операцию в связи с сердечно-сосудистым заболеванием и сейчас его здоровье находится под угрозой. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на два источника в американских властях.

Один из чиновников отметил, что доверяет данным разведки США о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына, при этом добавив, что тяжесть его состояния оценивать трудно, вероятно, из-за недостаточности информации.

Южнокорейский сайт Daily NK, освещающий ситуацию в КНДР, написал, что операцию Ким Чен Ыну провели 12 апреля. Проблемы со здоровьем, по данным издания, вызвали курение, ожирение и переутомление.

По данным источников, сейчас лидер КНДР находится под наблюдением медиков в своем особняке, расположенном в округе Хянсан.

В то же время бывший замглавы отдела Центрального разведуправления США по Северной Корее Брюс Клингнер напомнил, что слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына, как и его отца, ходили годами. Поэтому сейчас остается только ждать прояснения ситуации.

Кроме того, Reuters со ссылкой на два источника в правительстве Южной Кореи отмечает, что сообщения о тяжелом состоянии лидера КНДР не соответствуют действительности, необычных сигналов из страны не поступало.

Как известно, тоталитарный режим в Северной Корее жестко ограничивает доступ иностранцев к информации о реальном положении дел в стране, в том числе и к данным о ее руководителе Ким Чен Ыне, которого практически приравнивают к божеству.

Население КНДР также живет в условиях ожесточенной пропаганды. Одним из ярких примеров этому является событие 2014 года, когда Северная Корея объявила себя финалистом чемпионата мира по футболу, в котором вовсе не участвовала. На местном телевидении даже транслировали кадры несуществующего матча с Японией, которую команда КНДР якобы разгромила со счетом 7.0.