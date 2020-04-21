Новости Украины: Зеленский признался, сожалеет ли он о президентстве / Фото: ОПУ

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Ракурс

Владимир Зеленский, которого в прошлом году во время голосования во втором туре президентских выборов украинцы избрали новым главой государства, признался, сожалеет ли он о своем президентстве.

Я не скрою, что это нелегкая работа. Она очень требовательна и ответственна. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться. Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько понижает наш турборежим, — рассказал глава государства в интервью BBC News Украина.

Зеленский также выразил убеждение, что его команда продолжит и дальше укреплять Украину. В то же время лидер признался, что есть вещи, о которых он сожалеет.

Работа президентом забирает все мое время, и мне не удается побыть достаточно с семьей и детьми. Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел, — резюмировал президент.

Напомним, по результатам голосования 31 марта 2019 года Зеленский в первом туре занял первое место, набрав 30,24% голосов против 15,95% голосов за Петра Порошенко. 21 апреля во втором туре Зеленский победил своего оппонента с результатом в 73,22% поддержки против 24,45% за тогдашнего президента.