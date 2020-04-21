Новини України: Зеленський зізнався, чи шкодує про президентство / Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n137025-zelenskyy-ziznavsya-chy-jalkuie-pro-pohid-u-velyku-polityku.html

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Володимир Зеленський, якого торік під час голосування у другому турі президентських виборів українці обрали новим главою держави, зізнався, чи жалкує про своє президентство.

Я не приховуватиму, що це нелегка робота. Вона дуже вимоглива та відповідальна. І саме тому я не маю права зупинятися чи здаватися. Ми зробили вже багато змін. На жаль, виклики, як, приміром, епідемія коронавірусу, дещо стишують наш турборежим, — розповів глава держави в інтерв’ю BBC News Україна.

Зеленський також висловив переконання, що його команда продовжить й надалі зміцнювати Україну. Водночас лідер зізнався, що є речі, про які він шкодує.

Робота президентом забирає увесь мій час, і мені не вдається побути достатньо з родиною та дітьми. Я жалкую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів, — резюмував президент.

Нагадаємо, за результатами голосування 31 березня 2019 року Зеленський у першому турі посів перше місце, набравши 30,24% голосів проти 15,95% голосів за Петра Порошенка. 21 квітня у другому турі Зеленський переміг свого опонента з результатом у 73,22% підтримки проти 24,45% за тодішнього президента.