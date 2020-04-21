Зарплати медиків у Києві: Кличко назвав фантастичні цифри, фото — Ракурс

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Зарплати медиків, які у Києві борються із епідемією COVID-19, озвучив сьогодні мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, медикам, залученим до лікування коронавірусу, у березні виплатять дев’ять посадових окладів. На це з міського бюджету додатково виділять 10,8 млн грн.

В середньому доплати за березень для лікарів становитимуть 17 тис. грн, а середній рівень усіх виплат — 30−50 тис. Медсестри отримають, за словами мера, 13 тис. грн доплат, а загальний заробіток становить 25−30 тис. грн. Молодший медперсонал додатково отримає в середньому 11 тис. грн, а зарплата у березні становить 20−25 тис. грн.

Крім того, влада подбала про премії за березень для тих, хто проводив у місті дезінфекцію. Для цього з бюджету виділили 12,4 млн грн.

Кличко повідомив, що у Києві станом на ранок 21 квітня 892 хворих на COVID-19. Приріст нових інфікованих за минулу добу становить 42 особи, померли 2 людини.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу сьогодні запевнив, що ситуація із зарплатами лікарів контрольована, але порадив розмежовувати виплати за березень і за наступні місяці.

Кабмін обіцяв втричі збільшити заробітні плати лікарів, які задіяні у боротьбі з коронавірусом. Степанов переклав відповідальність за виплати у березні на владу у регіонах.