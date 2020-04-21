Зарплаты врачей в Киеве: Кличко назвал фантастические цифры, фото — Ракурс

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Зарплаты врачей, которые в Киеве борются с эпидемией COVID-19, озвучил сегодня мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, медикам, вовлеченным в лечение коронавируса, в марте выплатят девять должностных окладов. На это из городского бюджета дополнительно выделят 10,8 млн грн.

В среднем доплаты за март для врачей составят 17 тыс. грн, а средний уровень всех выплат — 30−50 тыс. Медсестры получат, по словам мэра, 13 тыс. грн доплат, а их общий заработок составит 25−30 тыс. грн. Младший медперсонал дополнительно получит в среднем 11 тыс. грн, а зарплата в марте составит 20−25 тыс. грн.

Кроме того, власть Киева позаботилась о премии за март для тех, кто проводил в городе дезинфекцию. Для этого из бюджета выделили 12,4 млн грн.

Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на утро 21 апреля 892 больных COVID-19. Прирост новых инфицированных за минувшие сутки составляет 42 человека, умерли два человека.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сегодня заверил, что ситуация с зарпатами врачей контролируется, но посоветовал разграничивать выплаты за март и за следующие месяцы.

Кабмин обещал втрое увеличить заработные платы медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Степанов переложил ответственность за выплаты в марте на власть в регионах.