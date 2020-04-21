Зарплаты врачей повысили: министр обещает деньги и кивает на власть в регионах, фото — Рівне вечірнє

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Заработные платы врачей, задействованных в борьбе с коронавирусом, должны были вырасти втрое. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заверил, что ситуация контролируется, но посоветовал разграничивать выплаты за март и за последующие месяцы.

Увеличение зарплат врачей за март решено в полном объеме. Средства госбюджета перечислены на места за счет медицинской субвенции, — сообщил Степанов.

Теперь в Минздраве надеются, что «органы местной власти и руководство медицинских учреждений не будут медлить, а в срочном порядке выплатят эти 300% заработной платы за март врачам, которые работали с COVID-19».

Выплаты повышенной на 300% заработной платы с 1 апреля предусмотрены в изменениях в госбюджет, которые в Раде проголосовали на прошлой неделе. Для повышения в бюджете запланировали 15,8 млрд грн. Министр сообщил, что на ближайшем заседании Кабмина чиновники одобрят другие нормативные акты, которые урегулируют систему начисления повышенной зарплаты врачей. После этого средства перечислят на места.

Степанов сообщил, что во время пандемии коронавируса в Украине заболели 1 тыс. 138 медиков. Например, коронавирус закрыл на карантин райбольницу в Одесской области.