В рядах ВСУ уже 39 инфицированных коронавирусом. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n137020-v-ryadah-vsu-koronavirusom-zaboleli-esche-chetvero-voennyh-inficirovannyh-uje-39.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 6 тыс. украинцев. Количество инфицированных увеличилось и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех военных.

Теперь общее количество инфицированных в рядах ВСУ составляет 39 человек. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил в Facebook.

Среди 39 больных двое выздоровели, еще двое инфицированных военнослужащих умерли. Сейчас на изоляции находятся 272 человека. У 90 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие два дня.

Весь состав Вооруженных сил, который находится на обсервации, тестируют на коронавирус. Также проверяются все контактные лица. В ВСУ отметили, что чаще всего инфицирование среди военных происходит во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми военные общаются ежедневно.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 апреля коронавирус в Украине обнаружили уже у 6 тыс. 125 тыс. человек. В течение суток заболели 64 медработника, а также 25 детей. Всего за сутки зафиксировали 415 новых случаев.