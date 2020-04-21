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Коронавирус в Украине: заразились уже более 6 тыс. людей, за сутки заболели 64 медика, фото — EPA

Коронавирусом заразились уже более 6 тыс. украинцев, за сутки заболели 64 медика (КАРТА)

21 апр 2020, 09:53
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Коронавирус в Украине обнаружили уже у 6 тыс. 125 тыс. человек. В течение суток заболели 64 медработника, а также 25 детей. Всего за сутки зафиксировали 415 новых случаев.

По состоянию на 9.00 21 апреля 161 человек умер, 10 смертей зафиксировали в течение суток. После болезни 367 пациентов выздоровели. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Лидеры в антирейтинге заболеваемости коронавирусом не изменились: Черновицкая область — 988 случаев, Киев — 892 случая, Ивано-Франковская область — 556 случаев, Тернопольская область — 435 случаев.

В больницах сейчас находится 2 тыс. 36 человек, из них 97 детей.


В Центре общественного здоровья сообщили, что среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В стране 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Вчера в Офисе президента заявили, что ожидают пика эпидемии в Украине в начале мая.

Источник: Ракурс


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