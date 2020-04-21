Цена на нефть WTI: сырье уже не отдают с доплатой, фото — AP

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Ракурс

Цена нефти WTI с поставкой в ​​мае вернулась к положительному значению. Котировки на американскую нефть 21 апреля поднялись выше нуля, на следующий день после того, как фьючерсы впервые вышли на отрицательный уровень цены.

Нефть WTI с поставкой в ​​мае утром стоит 1,10 долл. за баррель. Трейдеры сейчас больше сосредоточены на контракте на июньскую поставку, сообщает AFP. Эти цены также немного поднялись утром — до уровня выше 21 долл. за баррель. Нефть марки Brent торговалась по 25,61 долл. за баррель с поставкой в ​​июне.

Падение цен на нефть происходит из-за снижения спроса на сырье в связи с карантинными мероприятиями, принятыми во всем мире, чтобы остановить распространение коронавируса. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, избыточное предложение нефти в апреле составит 29 млн баррелей в сутки, а в среднем в 2020 году — 9,3 млн баррелей в сутки.

Вчера торги на NYMEX завершились сокрушительным падением цены на нефть, впервые в истории она стала отрицательной. В ходе торгов стоимость контракта на поставку нефти WTI достигала минус 40,32 долл. за баррель — абсолютного исторического минимума. Хранилища нефти переполнены, и за ее реализацию продавцы доплачивали. Впрочем, пока уценка коснулась лишь контрактов с исполнением 21 апреля. Контракты, которые выполняются через месяц, торговались возле отметки 21 долл. за баррель.

На рынке все больше опасаются, что спад в экономике США может быть сильнее, чем ожидалось, и снижение спроса на нефть окажется более значительным.

Усугубляется ситуация сообщением о том, что хранилища нефти очень быстро заполняются. По данным Минэнерго США, за прошедшую неделю запасы нефти в стране выросли на 19,25 млн баррелей, а суточные объемы переработки нефти снижались вторую неделю подряд.

Неделю назад для стабилизации рынка нефти крупнейшие производители нефти договорились о рекордном сокращении добычи. Несмотря на новое соглашение ОПЕК+, мировые цены на нефть продолжили падение. По мнению экспертов, нефть подорожает только после снятия карантина.