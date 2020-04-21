Ціна нафти WTI: паливо вже не віддають з доплатою, фото — AP

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Ціна нафти WTI з поставкою у травні повернулася до позитивного значення. Котирування на американську нафту 21 квітня піднялися вище нуля, на наступний день після того, як ф’ючерси вперше вийшли на негативний рівень ціни.

Нафта WTI з постачанням в травні уранці коштує 1,10 дол. за барель. Трейдери зараз більше зосереджені на контракті на червневу поставку, повідомляє AFP. Ці ціни також відновилися уранці вівторка і піднялися вище 21 дол. за барель. Нафта марки Brent торгувалася на рівні 25,61 дол. за барель з поставкою в червні.

Падіння цін на нафту відбувається через зниження попиту на сировину у зв’язку з карантинними заходами, прийнятими у всьому світі, щоб зупинити поширення коронавірусу. Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, надлишкова пропозиція нафти в квітні складе 29 млн барелів на добу, а в середньому в 2020 році — 9,3 млн барелів на добу.

Учора торги на NYMEX завершилися нищівним падінням цін на нафту, вперше в історії вона стала негативною. Під час торгів вартість контракту на поставку нафти WTI досягала мінус 40,32 дол. за барель — абсолютного історичного мінімуму. Сховища нафти переповнені, і за її реалізацію продавці доплачують. Втім, поки уцінка торкнулася лише контрактів з виконанням 21 квітня. Контракти, що виконуються через місяць, торгуються біля позначки 21 дол. за барель.

На ринку дедалі більше побоюються, що спад в економіці США може бути сильнішим, ніж очікувалося, і зниження попиту на нафту виявиться більш значним.

Ускладнюється ситуація повідомленням про те, що сховища нафти дуже швидко заповнюються. За даними Міненерго США, за минулий тиждень запаси нафти в країні виросли на 19,25 млн барелів, а добові обсяги переробки нафти на НПЗ знижувалися другий тиждень поспіль.

Тиждень тому для стабілізації ринку нафти найбільші виробники нафти домовилися про рекордне скорочення видобутку. Незважаючи на укладену угоду ОПЕК+, світові ціни на нафту продовжили падати. На думку експертів, нафта подорожчає тільки після зняття нинішніх карантинних обмежень.