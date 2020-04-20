Ціна на нафту WTI впала до історичного мінімуму

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Ціни на нафту продовжують падати. Вартість найближчого ф’ючерсу на нафту американської марки WTI впала на 286,25%, до 4,73 дол. за барель станом на 20.00 20 квітня.

З початку поточної доби вона подешевшала у понад три рази. Протягом дня вартість нафти падала до 4,09 дол. за барель. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Нафта WTI коштувала 10 дол. за барель ще за часів СРСР, а зараз вартість нафти опустилася до історичного мінімуму. Ціни на американську нафту знижуються на тлі побоювань про подальше скорочення попиту, через що незабаром будуть заповненні нафтосховища.

Запаси сировини на найбільшому американському нафтовому терміналі в Кушинга, штат Оклахома, виросли на 5,7 млн ​​барелів минулого тижня, до 55 млн барелів. Максимальний обсяг для зберігання нафти складає близько 76 млн барелів, і при поточній швидкості поповнення він може бути повністю заповнений до середини травня, повідомило агентство Reuters.

Раніше повідомлялося, що світовий попит на нафту в квітні 2020 року знизиться на 29 млн барелів на добу в порівнянні з 2019 роком, що є мінімальним рівнем з середини 1990-х років. Експерти зазначають, що в другому кварталі попит впаде на 23,1 млн барелів на добу в порівнянні з рівнем минулого року.