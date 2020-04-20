Цена на нефть WTI обвалилась до исторического минимума

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Цены на нефть продолжают падать. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть американской марки WTI упала на 286,25%, до 4,73 долл. за баррель по состоянию на 20.00 20 апреля.

С начала текущих суток она подешевела более чем в три раза. В течение дня стоимость нефти падала до 4,09 долл. за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Нефть WTI стоила 10 долл. за баррель еще во времена СССР, а сейчас стоимость нефти опустилось до исторического минимума. Цены на американскую нефть снижаются на фоне опасений о дальнейшем сокращении спроса и скором заполнении нефтехранилищ.

Запасы сырья на крупнейшем американском нефтяном терминале в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 5,7 млн баррелей на прошлой неделе, до 55 млн баррелей. Максимальный объем для хранения нефти составляет около 76 млн баррелей, и при текущей скорости пополнения он может быть полностью заполнен к середине мая, сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что мировой спрос на нефть в апреле 2020 года снизится на 29 млн баррелей в сутки в сравнении с 2019 годом, что является минимальным уровнем с середины 1990-х годов. Эксперты отмечают, что во втором квартале спрос упадет на 23,1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем прошлого года.