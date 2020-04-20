Виртуальный бунт в РФ. Фото: Twitter

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Виртуальный митинг в России прошел 20 апреля. В ряде городов РФ, в том числе и в Москве, прошли виртуальные акции протеста против режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса.

Для онлайн-митинга россияне использовали приложение «Яндекс.Навигатор». Именно там они комментировали сложившуюся в стране ситуацию и требовали снять карантинные ограничения.

Так, в приложении появились тысячи комментариев с призывом как к президенту РФ Владимиру Путину, так и в целом к властям России. Пользователи писали «Всем зарплат за счет Путина! За его личный счет!», «Требуем у Путина вернуть наши законные деньги!», «Мы здесь власть» и другое.

Некоторые жаловались на отсутствие денег на еду себе и коту, другие — грозились прийти прямо к Путину, третьи — просто писали о том, что они рады поучаствовать в таком онлайн-протесте.

Онлайн-митинг начался в Ростове-на-Дону, однако быстро распространился по всем городам России, пишут «Ведомости». Недовольство ростовчан вызвало то, что из-за режима самоизоляции, который действует в Ростовской области с начала апреля, пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу не получают необходимую социальную помощь. «Чем платить ипотеку?», «Хотим есть, что делать?», «Дайте возможность работать!» — такие комментарии оставляли десятки пользователей.

Сотни комментариев были написаны на картах главных площадей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Красноярска и других городов. Однако вскоре все эти сообщения были удалены командой приложения.

Как сообщалось, сегодня в российском Владикавказе около 2 тыс. человек вышли на митинг против самоизоляции. Люди вышли на акцию протеста из-за потери работы и недостатка информации о количестве инфицированных коронавирусом. По меньшей мере пять человек задержали.