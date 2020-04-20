Віртуальний мітинг в РФ. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n137006-virtualnyy-bunt-u-rf-yandeks-rozganyaie-mitynguvalnykiv-i-vydalyaie-povidomlennya-foto.html

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Віртуальний мітинг в Росії відбувся 20 квітня. У низці міст РФ, зокрема в Москві, пройшли віртуальні акції протесту проти режиму самоізоляції, введеного для боротьби з поширенням коронавірусу.

Для онлайн-мітингу росіяни використовували додаток «Яндекс.Навігатор». Саме там вони коментували ситуацію в країні і вимагали зняти карантинні обмеження.

Так, в додатку з’явилися тисячі коментарів із закликом як до президента РФ Володимира Путіна, так і загалом до влади Росії. Користувачі писали «Всім зарплат за рахунок Путіна! За його особистий рахунок!», «Вимагаємо у Путіна повернути наші законні гроші!», «Ми тут влада» тощо.

Деякі скаржилися на відсутність грошей на їжу собі і коту, інші — погрожували прийти прямо до Путіна, треті — просто писали про те, що вони раді взяти участь у такому онлайн-протесті.

Онлайн-мітинг почався в Ростові-на-Дону, проте швидко поширився містами Росії, пишуть «Ведомости». Невдоволення ростовчан викликало те, що через режим самоізоляції, який діє в Ростовській області з початку квітня, постраждалі від пандемії коронавірусу і ті, хто втратили роботу, не отримують необхідну соціальну допомогу. «Чим платити іпотеку?», «Хочемо їсти, що робити?», «Дайте можливість працювати!» — такі коментарі залишали десятки користувачів.

Сотні коментарів були написані на картах головних площ Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Уфи, Красноярська та інших міст. Проте незабаром усі ці повідомлення були видалені командою застосунку.

Як повідомлялося, сьогодні в російському Владикавказі близько 2 тис. людей вийшли на мітинг проти самоізоляції. Люди вийшли на акцію протесту через втрату роботи і нестачу інформації про кількість інфікованих коронавірусом. Щонайменше п’ятьох осіб затримали.