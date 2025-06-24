Нафта подешевшала до рівня, який передував ударам Ізраїля по Ірану

https://racurs.ua/ua/n207320-nafta-podeshevshala-do-rivnya-yakyy-pereduvav-udaram-izrayilya-po-iranu.html

Ракурс

Котирування нафти впали до рівня, який передував війні Ізраїлю та Ірану.

Еталонна марка Brent втрачає близько чотирьох доларів, демонструючи зниження на п’ять із половиною відсотків, до рівня менш як 68 доларів за барель.

Російський сорт Urals торгується на рівні менш як 61 долар за барель, ціна реальних угод із фактичним постачанням нафти зазвичай є нижчою ще на кілька доларів. Це сталося після повідомлень про перемирʼя між Ізраїлем та Іраном.

Ізраїль підтверджує, що погодився на пропозицію США щодо двостороннього припинення вогню з Іраном, але «рішуче відповість» на будь-які порушення перемир’я.

Котирування нафти на світових ринках різко впали після того, як увечері 23 червня Іран атакував щонайменше 10 ракетами американську військову базу Аль-Удейд поблизу столиці Катару Дохи. Такою є реакція ринку на обмежений, за оцінками аналітиків, рівень відповіді Тегерана на американські удари по ключових об'єктах іранської ядерної програми, завдані вночі 22 червня.