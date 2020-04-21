Коронавірусом інфікувалися вже понад 6 тис. українців, за добу захворіли 64 медики, фото — EPA

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Коронавірус в Україні виявили вже у 6 тис. 125 тис. осіб. Впродовж доби захворіли 64 медики, а також 25 дітей. Всього за добу зафіксовано 415 нових випадків.

Станом на 9.00 21 квітня 161 людина померла, 10 смертей сталися впродовж минулої доби. Після хвороби на COVID-19 367 пацієнтів одужали. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Лідери в антирейтингу захворюваності на коронавірус не змінилися: Чернівецька область — 988 випадків, Київ — 892 випадки, Івано-Франківська область — 556 випадків, Тернопільська область — 435 випадків.

В лікарнях нині перебуває 2 тис. 36 осіб, з них 97 дітей.

У Центрі громадського здоров’я повідомили, що серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). Загалом 367 людей вже одужали, з них 18 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Учора в Офісі президента заявили, що очікують піку епідемії в Україні на початку травня.