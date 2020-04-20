Пік епідемії коронавірусу очікується на початку травня

https://racurs.ua/ua/n137004-u-zelenskogo-rozpovily-koly-moje-nastaty-pik-epidemiyi-koronavirusu-v-ukrayini.html

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Пік епідемії коронавірусу в Україні ще попереду. Станом на ранок 29 квітня в Україні зареєстровано 5 тис. 710 випадків інфікування, проте кількість хворих може значно збільшитися.

Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується на початку травня. Про це сьогодні на нараді з президентом Володимиром Зеленським розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише прес-служба Офісу президента.

Після його проходження в Україні почнуть впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Водночас зазначимо, що наразі в Україні карантин введений до 24 квітня.

Одним із способів подолання безробіття в Україні буде стимулювання малого бізнесу та індивідуального підприємництва. Цей сектор після кризи потребуватиме допомоги від держави. Також у Зеленського чекають позитивної динаміки агровиробництва. Але найголовніше — отримати транш від Міжнародного валютного фонду.

Також президент і прем'єр обговорили додаткові виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) очікували, що пік епідемії в Україні буде у середині квітня. Проте пізніше стало відомо, що кількість хворих може значно збільшитися, якщо будуть зафіксовані масові порушення карантину на Великдень.