У лавах ЗСУ вже 39 інфікованих коронавірусом. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n137020-u-lavah-zsu-na-koronavirus-zahvorily-sche-chetvero-viyskovyh-infikovanyh-vje-39.html

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 6 тис. українців. Кількість інфікованих збільшилася і в лавах Збройних сил України (ЗСУ). За останню добу COVID-19 виявили ще в чотирьох військових.

Тепер загальна кількість інфікованих у лавах ЗСУ становить 39 осіб. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил Збройних сил у Facebook.

Серед 39 хворих двоє одужали, ще двоє інфікованих військовослужбовців померли. Наразі на ізоляції перебувають 272 особи. У 90 військовослужбовців термін ізоляції збігає найближчими днями.

Весь особовий склад Збройних сил, який перебуває на обсервації, тестують на коронавірус. Також перевіряють усіх контактних осіб. У ЗСУ зазначили, що найчастіше інфікування серед військових відбувається під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 квітня, коронавірус в Україні виявили вже у 6 тис. 125 тис. осіб. Упродовж доби захворіли 64 медпрацівника, а також 25 дітей. Загалом за добу зафіксували 415 нових випадків.