Екзопланета Дагон, також відома як Фомальгаут b, ніколи не існувала. Такий висновок зробили вчені після тривалих спостережень.

Виявилося, що зникла з поля зору планета насправді є хмарою пилу, що розширюється, і яка утворилася внаслідок зіткнення двох великих тіл. Такого висновку дійшли астрономи університету Арізони після того, як об'єднали спостереження за зіркою Фомальгаут, зібрані космічним телескопом Hubble за 9 років, повідомляється в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Передбачалося, що Дагон був газовим гігантом, чий орбітальний період становить 1700 років. Проте, по-перше, планета була занадто яскравою і, по-друге, поступово практично зникла з поля зору. Окрім цього, вона не проявляла ніяких ознак інфрачервоного теплового випромінювання — це досить незвично, оскільки молода планета повинна сяяти в інфрачервоному діапазоні.

Наша інтерпретація спостережень полягає в тому, що об'єкт виявився хмарою пилу, що повільно розширюється, яка створена внаслідок нещодавнього зіткнення двох кометоподібних тіл розміром до 200 км, — заявили автори дослідження.

Наразі, за розрахунками вчених, хмара розширилася до розмірів, що перевищують відстань від Землі до Сонця, і перебуває поза зоною чутливості Hubble. Окрім цього, спостереження показали, що об'єкт, швидше за все, рухається не по еліптичній орбіті навколо Фомальгаута, як очікується для планет, а залишає систему під дією випромінювання зірки.

