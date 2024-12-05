Астрономи виявили місця народження загадкових гігантських галактик (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201874-astronomy-vyyavyly-miscya-narodjennya-zagadkovyh-gigantskyh-galaktyk-foto.htmlРакурс
Астрономи наблизилися до розгадки таємниці про створення найбільших галактик Всесвіту, яка десятиліттями їх спантеличувала.
Учені зі Саутгемптонського університету (Велика Британія) виявили місця народження гігантських еліптичних галактик, які, як стверджують науковці, дають нові підказки про те, як ці галактики утворилися, повідомляє видання Phys.org.
В ході дослідження учені проаналізували понад 100 зореутворюючих галактик у далекому Всесвіті за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа ALMA, розташованого в чилійській пустелі Атакама, поєднавши отримані результати з даними, отриманими від космічних телескопів та інших джерел.
Відкриття було зроблене за допомогою нової методики, яка вивчає розподіл світла, випромінюваного далекими і дуже яскравими галактиками,
Створення цих стародавніх галактик, які виглядають як опуклі футбольні м’ячі у порівнянні з пласким диском, на який схожий наш Чумацький Шлях, залишається загадкою для астрофізиків, — зазначається у статті. — Але тепер науковці … кажуть, що їхнє нове дослідження може нарешті розгадати цю загадку.
За словами учених, ймовірно, ці гігантські системи були створені великими потоками холодного газу і зіткненнями між галактиками.
Зіткнення двох дискових галактик призвело до того, що газ — паливо, з якого утворюються зірки — опускався до їхнього центру, породжуючи трильйони нових зірок, — зазначають дослідники. — Ці космічні зіткнення відбулися приблизно 8−12 млрд років тому, коли Всесвіт перебував у набагато активнішій фазі своєї еволюції.
Дослідники зазначають, що їхнє відкриття стало першим реальним доказом того, такі космічні об'єкти утворюються безпосередньо через інтенсивні епізоди зореутворення, що відбуваються в ядрах далеких галактик.
Ці галактики формуються швидко — газ всмоктується всередину, щоб живити чорні діри і викликати спалахи зірок, які створюються зі швидкістю від десяти до 100 разів швидше, ніж наш Чумацький Шлях, — зазначають дослідники.
Наші результати наближають нас до вирішення давньої загадки в астрономії, яка переверне наше розуміння того, як створювалися галактики в ранньому Всесвіті, — наголошують дослідники.
Джерело: Phys.org