Зіткнення галактик NGC 4038 та NGC 4039. Зараз вони переживають фазу зоряного вибуху, в якій зіткнення хмар газу та пилу із заплутаними магнітними полями викликає швидке утворення зірок. Джерело: NASA

https://racurs.ua/ua/n201874-astronomy-vyyavyly-miscya-narodjennya-zagadkovyh-gigantskyh-galaktyk-foto.html

Ракурс

Астрономи наблизилися до розгадки таємниці про створення найбільших галактик Всесвіту, яка десятиліттями їх спантеличувала.

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Учені зі Саутгемптонського університету (Велика Британія) виявили місця народження гігантських еліптичних галактик, які, як стверджують науковці, дають нові підказки про те, як ці галактики утворилися, повідомляє видання Phys.org.

В ході дослідження учені проаналізували понад 100 зореутворюючих галактик у далекому Всесвіті за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа ALMA, розташованого в чилійській пустелі Атакама, поєднавши отримані результати з даними, отриманими від космічних телескопів та інших джерел.

Відкриття було зроблене за допомогою нової методики, яка вивчає розподіл світла, випромінюваного далекими і дуже яскравими галактиками,

Створення цих стародавніх галактик, які виглядають як опуклі футбольні м’ячі у порівнянні з пласким диском, на який схожий наш Чумацький Шлях, залишається загадкою для астрофізиків, — зазначається у статті. — Але тепер науковці … кажуть, що їхнє нове дослідження може нарешті розгадати цю загадку.

За словами учених, ймовірно, ці гігантські системи були створені великими потоками холодного газу і зіткненнями між галактиками.

Зіткнення двох дискових галактик призвело до того, що газ — паливо, з якого утворюються зірки — опускався до їхнього центру, породжуючи трильйони нових зірок, — зазначають дослідники. — Ці космічні зіткнення відбулися приблизно 8−12 млрд років тому, коли Всесвіт перебував у набагато активнішій фазі своєї еволюції.

Дослідники зазначають, що їхнє відкриття стало першим реальним доказом того, такі космічні об'єкти утворюються безпосередньо через інтенсивні епізоди зореутворення, що відбуваються в ядрах далеких галактик.

Ці галактики формуються швидко — газ всмоктується всередину, щоб живити чорні діри і викликати спалахи зірок, які створюються зі швидкістю від десяти до 100 разів швидше, ніж наш Чумацький Шлях, — зазначають дослідники.

Наші результати наближають нас до вирішення давньої загадки в астрономії, яка переверне наше розуміння того, як створювалися галактики в ранньому Всесвіті, — наголошують дослідники.

Джерело: Phys.org