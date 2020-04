Дагон образовался в результате столкновения двух крупных тел. Фото: NASA

https://racurs.ua/n137019-zagadochnaya-planeta-dagon-nikogda-ne-suschestvovala-ona-okazalas-oblakom-pyli-foto.html

Ракурс

Экзопланета Дагон, также известная как Фомальгаут b, никогда не существовала. К такому выводу пришли ученые после длительных наблюдений.

Оказалось, что исчезающая из виду планета на самом деле является расширяющимся облаком пыли, образовавшимся в результате столкновения двух крупных тел. К такому выводу пришли астрономы Аризонского университета после того, как объединили наблюдения за звездой Фомальгаут, собранные космическим телескопом Hubble за 9 лет, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Предполагалось, что Дагон являлся газовым гигантом, чей орбитальный период составляет 1700 лет. Однако, во-первых, планета была слишком яркой и, во-вторых, постепенно практически исчезла из виду. Кроме этого, она не проявляла никаких признаков инфракрасного теплового излучения — это весьма необычно, поскольку молодая планета должна сиять в инфракрасном диапазоне.

Наша интерпретация наблюдений заключается в том, что объект оказался медленно расширяющимся облаком пыли, созданным в результате недавнего столкновения двух кометоподобных тел размером до 200 км, — заявили авторы исследования.

В настоящий момент, по расчетам ученых, облако расширилось до размеров, превышающих расстояние от Земли до Солнца, и находится вне зоны чувствительности Hubble. Кроме этого, наблюдения показали, что объект, скорее всего, движется не по эллиптической орбите вокруг Фомальгаут, как ожидается для планет, а покидает систему под действием излучения звезды.

Как писал «Ракурс», планета-близнец Земли расположена от нас на расстоянии 300 световых лет. Экзопланета была обнаружена космическим телескопом Kepler и получила название Kepler-1649c.