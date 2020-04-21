Больницу в Одесской области закрывают на карантин, фото — EPA

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Ракурс

Больницу в Одесской области закрывают на карантин. В райцентре Подольск именно среди медицинского персонала самое большое количество инфицированных.

Поэтому областная власть решила усилить карантинные противоэпидемические мероприятия в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на две недели. Во время карантина все медработники и пациенты пройдут обязательное ПЦР-тестирование, а ГСЧС проведет полную дезинфекцию здания больницы. Об этом написал в Фейсбук председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Ранее на въездах в Подольск установили карантинные посты. Медики, спасатели и полицейские осуществляют круглосуточный температурный скрининг водителей и пассажиров автомобилей. Если обнаруживали симптомы заболевания, граждан доставляли именно в закрытую теперь Подольскую горбольницу.

По состоянию на утро вторника, 21 апреля, в Одесской области подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе — 43 случая, в Подольске — 37 случаев, а в Беляевском районе с городом Теплодар — 27 случаев.

На прошлой неделе «Ракурс» сообщал, что коронавирус в Ивано-Франковской области привел к закрытию роддома в Калуше. Здесь заболел почти весь медперсонал: 10 медсестер, три гинеколога и один анестезиолог.