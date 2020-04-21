Лікарню на Одещині закривають на карантин, фото — EPA

https://racurs.ua/ua/n137018-koronavirus-zakryv-na-karantyn-raylikarnu-na-odeschyni-zahvorily-medyky.html

Ракурс

Лікарню на Одещині закривають на карантин. В райцентрі Подільськ саме серед медичного персоналу найбільше інфікованих.

Тому обласна влада вирішила посилити карантинні протиепідемічні заходи у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на два тижні. Під час карантину всі медпрацівники та пацієнти пройдуть обов’язкове ПЛР-тестування, а ДСНС проведе повну дезінфекцію будівлі лікарні. Про це написав у Фейсбук голова Одеської ОДА Максим Куций.

Раніше на в’їздах до Подільська встановили карантинні пости. Медики, рятувальники і поліцейські здійснюють цілодобовий температурний скринінг водіїв та пасажирів автомобілів. Якщо виявляли симптоми захворювання, громадян доставляли саме до закритої тепер Подільської міськлікарні.

Станом на ранок вівторка, 21 квітня, в Одеській області підтвердили 146 випадків захворювання на коронавірус. З них в Одесі — 43 випадки, у Подільську — 37 випадків, а у Біляївському районі з містом Теплодар — 27 випадків.

Минулого тижня «Ракурс» повідомляв, що коронавірус в Івано-Франківській області призвів до закриття пологового будинку в Калуші. Тут захворів майже увесь медперсонал: 10 медсестер, три акушери-гінекологи та один анестезіолог.