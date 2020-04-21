Пожежі на Житомирщині: вогнеборці намагаються врятувати два села, оприлюднено карту поширення продуктів горіння / Фото: ДСНС

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Пожежі на Житомирщині станом на ранок 21 квітня ще не вдалося повністю локалізувати. Зокрема, вогнеборці продовжують працювати над приборканням осередку горіння у Виступовицькому лісництві поблизу сіл Жолудівка та Журба.

Сили Держслужби України з надзвичайних ситуацій допомагають працівникам лісгоспів на території держпідприємств «Овруцьке ЛГ» і «Овруцьке СЛГ» щодо гасіння окремих осередків тління пеньків, трав’яного настилу та деревини, — йдеться у ранковому повідомленні ДСНС.

Окрім цього, рятувальники додали, що у вівторок вдалося «взяти в оточення» пожежу у Словечанському лісгоспі. Загалом для гасіння пожеж на Житомирщині залучено понад 1,6 тис. вогнеборців та 155 одиниць техніки.

Пожежі у Чорнобилі станом на 8.00 21 квітня продовжують спостерігатися на території Денисовицького, Корогодського, Паришівського, Луб’янського та Дитятківського лісництв. Рятувальники намагаються локалізувати пожежі у зоні відчуження поблизу сіл Корогод, Розсоха, Крива Гора, Рудьки і Буряківка. У цьому районі спостерігається тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників.

Загрози об'єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам зони відчуження немає. Радіаційний фон по Києву та Київській області не перевищує природних фонових значень, — додають у ДСНС.

ДСНС задля приборкання пожежі у Чорнобилі залучила важку інженерну техніку та вісім шляхопрокладачів Збройних сил.

Нагадаємо, минулими вихідними глава МВС Арсен Аваков заявив, що розглядаються дві версії виникнення пожеж у Житомирській області.