Пожары на Житомирщине: ГСЧС пытается спасти два села, появилась карта распространения загрязненного воздуха / Фото: ГСЧС

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Пожары на Житомирщине по состоянию на утро 21 апреля еще не удалось полностью локализовать. В частности, спасатели продолжают работать над минимизацией очага горения в Виступовицком лесничестве близ сел Жолудивка и Журба.

Силы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям помогают работникам лесхозов на территории госпредприятий «Овручское ЛГ» и «Овручское СЛГ» в тушении отдельных очагов тления древесины, пеньков и травяного настила, — говорится в утреннем сообщении ГСЧС.

Кроме этого, спасатели добавили, что во вторник удалось «взять в оцепление» пожар в Словечанском лесхозе. Всего для тушения пожаров на Житомирщине привлечено свыше 1,6 тыс. спасателей и 155 единиц техники.

Пожары в Чернобыле по данным на 8.00 21 апреля продолжают наблюдаться на территории Денисовицкого, Корогодского, Паришевского, Лубянского и Дитяткивского лесничеств. Спасатели пытаются локализовать пожары в зоне отчуждения близ сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора, Рудки и Буряковка. В этом районе наблюдается тление пней, остатков древесины и двух торфяников.

Угрозы объекту «Укрытие», хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет. Радиационный фон по Киеву и Киевской области не превышает естественных фоновых значений, — добавляют в ГСЧС.

Спасатели для обуздания пожара в Чернобыле привлекли тяжелую инженерную технику и восемь дорогопрокладывателей Вооруженных сил.

Напомним, в минувшие выходные глава МВД Арсен Аваков заявил, что рассматриваются две версии возникновения пожаров в Житомирской области.