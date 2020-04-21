Зарплати лікарів: міністр обіцяє гроші і киває на владу у регіонах, фото — Рівне вечірнє

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Заробітні плати лікарів, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, мали зрости втричі. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу запевнив, що ситуація контрольована, але порадив розмежовувати виплати за березень і за наступні місяці.

Збільшення зарплат лікарів за березень вирішене в повному обсязі. Кошти держбюджету перераховані на місця за рахунок медичної субвенції, — повідомив Степанов.

Тепер в МОЗ сподіваються, що «органи місцевої влади та керівництво медичних закладів не будуть зволікати, і в терміновому порядку виплатять ці 300% заробітної плати за березень лікарям, які працювали з COVID-19».

Виплати збільшеної на 300% заробітної плати лікарів з 1 квітня передбачені у змінах до держбюджету, які в Раді проголосували минулого тижня. Для підвищення в бюджеті запланували 15,8 млрд грн. Міністр повідомив, що на найближчому засіданні Кабміну урядовці схвалять інші нормативні акти, які врегулюють систему нарахувань підвищеної зарплатні лікарів. Після цього кошти перерахують на місця.

Степанов сьогодні повідомив, що під час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 1 тис. 138 медиків. Наприклад, коронавірус закрив на карантин райлікарню на Одещині.