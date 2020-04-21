Кім Чен Ин не з’являється на публіці: CNN пише про серйозні проблеми зі здоров’ям

Кім Чен Ин не з'являється на публіці нібито через серйозні проблеми зі здоров'ям. Фото: iNews

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Кім Чен Ин, лідер КНДР, спантеличив світ своєю відсутністю на публічних заходах упродовж останніх трьох тижнів. Ще 11 квітня він брав участь у зібранні уряду, а потім зник, пропустивши навіть урочистості 15 квітня з нагоди дня народження його діда Кім Ір Сена.

Північнокорейський диктатор переніс операцію у зв’язку з серцево-судинним захворюванням і наразі його здоров’я під загрозою. Про це повідомляє CNN, посилаючись на два джерела в американській владі.

Один із чиновників зазначив, що довіряє даним розвідки США про проблеми зі здоров’ям Кім Чен Ина, при цьому додавши, що важкість його стану оцінювати складно, ймовірно, через недостатність інформації.

Південнокорейський сайт Daily NK, який висвітлює ситуацію в КНДР, написав, що операцію Кім Чен Ину провели 12 квітня. До проблем зі здоров’ям, за даними видання, призвели куріння, ожиріння та перевтома.

За інформацією джерел, наразі лідер КНДР перебуває під наглядом медиків у своєму маєтку, розташованому в окрузі Хянсан.

Водночас екс-заступник очільника відділу Центрального розвідуправління США з питань Північної Кореї Брюс Клінгнер нагадав, що чутки про проблеми зі здоров’ям Кім Чен Ина, як і його батька, ширилися роками. Тому наразі залишається лише чекати прояснення ситуації.

Окрім того, Reuters із посиланням на два джерела в уряді Південної Кореї зазначає, що повідомлення про важкий стан лідера КНДР не відповідають дійсності, незвичних сигналів із країни не надходило.

Як відомо, тоталітарний режим у Північній Кореї жорстко обмежує доступ іноземців до інформації про реальний стан справ у країні, в тому числі й до даних про її керівника Кім Чен Ина, котрого практично прирівнюють до божества.

Населення КНДР також живе в умовах жорсткої пропаганди. Одним із яскравих прикладів цьому є подія 2014 року, коли Північна Корея оголосила себе фіналістом чемпіонату світу з футболу, в якому взагалі не брала участі. На місцевому телебаченні навіть транслювали кадри неіснуючого матчу з Японією, яку команда КНДР нібито розгромила з рахунком 7:0.