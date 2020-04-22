У КНДР визначилися з наступником Кім Чен Ина

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Наступником лідера Північної Кореї Кім Чен Ина може стати його сестра Кім Йо Чжон.

Відповідний надзвичайний план передачі влади у разі смерті Кім Чен Ина чи його неспроможності керувати країною у КНДР готують з кінця 2019 року. Про це японському виданню Yomiuri стало відомо від інформованого джерела, повідомляє KBS World.

Зазначається, що, за інформацією джерела, відповідне рішення було ухвалене на засіданні центрального комітету правлячої Північнокорейської трудової партії.

Джерело заявило, що відтоді партія та військові отримали багато розпоряджень від імені Кім Йо Чжон.

Сестра Кім Чен Ина КНДР займає пост першого заступника директора ЦК Трудової партії. Вона також, як і лідер КНДР, навчалася у Швейцарії.

Кім Йо Чжон є довіреною особою Кім Чен Ина та другою за впливом людиною в країні. У березні від її імені було випущено першу офіційну міжнародну заяву, адресовану Південній Кореї та США.

Цей матеріал Yomiuri з’явився на наступний день після того, як CNN повідомило, що у США є розвідувальні дані про те, що в Кім Чен Ина серйозні проблеми зі здоров’ям.

Видання Yomiuri зазначає, що Кім Чен Ин може страждати від загострення ускладнень гіпертонії, діабету та серцевих захворювань. Зокрема, поширюються чутки, що в січні група французьких лікарів відвідала Північну Корею, щоб вилікувати його.

Нагадаємо, Кім Чен Ин впродовж тривалого часу не з’являється на публіці.