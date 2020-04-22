Коронавірус у Великій Британії. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n137121-smertnist-vid-koronavirusu-u-velykiy-brytaniyi-moje-buty-nabagato-vyschou-za-oficiyni-dani.html

Ракурс

У Великій Британії смертність від коронавірусу може бути набагато вищою, ніж дані офіційної статистики. Близько 41% усіх хворих помирають поза межами лікарень і не включаються до загальної кількості жертв епідемії.

Про результати аналізу смертності від коронавірусу повідомляє британське видання Financial Times.

На думку фахівців, на сьогоднішній день у Великій Британії від коронавірусу померли зовсім не 17 тис. 377 осіб, як заявлено в офіційних даних, а близько 41 тис. осіб.

Для проведення аналізу смертності були взяті останні дані Управління національної статистики. Було встановлено, що за період епідемії рівень смертності різко підскочив у порівнянні з середньостатистичними даними по країні, якіфіксувалися до початку епідемії коронавірусу.

Видання стверджує, що Міністерство охорони здоров’я Великобританії враховує лише смерті, які були зафіксовані у медустановах. Однак люди вмирають від коронавірусу не тільки у лікарнях. Багато літніх людей померли від коронавірусу у геріатричних пансіонатах, також багато громадян помирають вдома.

Статистичні дані говорять про те, що пік смертності у Великій Британії припав на 8 квітня.

Як раніше писав «Ракурс», британські лікарі скаржаться, що у захисних костюмах неможливо знаходитися понад дві години. Після цього починається моторошний головний біль, пересихає у роті і доводиться знімати з себе захисний одяг.