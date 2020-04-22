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Ракурс
Коронавірус у Великій Британії. Фото: УНН

Смертність від коронавірусу у Великій Британії може бути набагато вищою за офіційні дані

22 кві 2020, 19:04
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У Великій Британії смертність від коронавірусу може бути набагато вищою, ніж дані офіційної статистики. Близько 41% усіх хворих помирають поза межами лікарень і не включаються до загальної кількості жертв епідемії.

Про результати аналізу смертності від коронавірусу повідомляє британське видання Financial Times.

На думку фахівців, на сьогоднішній день у Великій Британії від коронавірусу померли зовсім не 17 тис. 377 осіб, як заявлено в офіційних даних, а близько 41 тис. осіб.

Для проведення аналізу смертності були взяті останні дані Управління національної статистики. Було встановлено, що за період епідемії рівень смертності різко підскочив у порівнянні з середньостатистичними даними по країні, якіфіксувалися до початку епідемії коронавірусу.

Видання стверджує, що Міністерство охорони здоров’я Великобританії враховує лише смерті, які були зафіксовані у медустановах. Однак люди вмирають від коронавірусу не тільки у лікарнях. Багато літніх людей померли від коронавірусу у геріатричних пансіонатах, також багато громадян помирають вдома.



Статистичні дані говорять про те, що пік смертності у Великій Британії припав на 8 квітня.

Як раніше писав «Ракурс», британські лікарі скаржаться, що у захисних костюмах неможливо знаходитися понад дві години. Після цього починається моторошний головний біль, пересихає у роті і доводиться знімати з себе захисний одяг.


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