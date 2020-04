Вакцина від коронавірусу. Фото: BWS

Вакцина від коронавірусу, на думку вчених, є найкращим засобом боротьби від єпідемії. Розробкою вакцини займаються багато країн світу, але лише деяким вдалося підійти найближче до вирішення даної проблеми. Вчені Оксфордського університету в четвер, 23 квітня, почнуть випробування потенційної вакцини від коронавірусу на людях.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок, передає Independent.

Хенкок заявив, що Міністерство охорони здоров’я Великої Британії виділило вченим із Оксфорда 20 млн фунтів стерлінгів на проведення клінічних випробувань. Крім того, міністерство також виділило ще 22,5 млн фунтів стерлінгів на дослідження в Імперському коледжі Лондона.

На думку міністра, найкращим способом перемогти коронавірус є вакцина. Тому так важливо найближчим часом розробити ефективний препарат.

Хенкок додав, що Велика Британія виділила величезні гроші на розробку вакцини. Тому проекти створення ліків у Оксфордському університеті і Імперському коледжі Лондона є найбільш багатообіцяючими.

Як раніше писав «Ракурс», за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, зараз у світі в розробці перебувають 70 вакцин від коронавірусу. Одна з експериментальних вакцин, які входять до трійки лідерів, розроблена гонконгської компанією CanSino Biologics Inc. спільно з Пекінським інститутом біотехнології. Ще дві вакцини, які випробовуються на людях, розроблені американськими фармацевтами з компаній Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc.